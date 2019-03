Las noticias de Castilla y León, 16:03 (21/03/2019)

Voz 1272

00:09

como pleno en las Cortes de la legislatura y el Partido Popular ha propuesto hoy de cara a ese pleno un aumento salarial para docentes con más de dos sexenios para que no se vean perjudicados por la carrera profesional en la Comunidad hay doce mil profesores con más de dos sexenios y unos tres mil que no accederán todavía la carrera profesional por no tener una antigüedad de cinco años el portavoz del PP en las Cortes a Raúl de la Hoz señala que se pretende incrementar el salario de estos profesores a partir del uno de enero de dos mil veinte