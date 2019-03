no pleno de la legislatura en la Asamblea de Madrid los grupos políticos han hecho balance en sus discursos en la Cámara también el presidente de la Comunidad de Madrid Ángel Garrido que se despide tras menos de un año en el cargo después de suceder a Cristina Cifuentes

Garrido que por cierto se ha referido también a los disturbios de los últimos días en Puente de Vallecas donde algunos vecinos han tratado de vengar la muerte violenta de un hombre de sesenta y cuatro años Garrido ha llamado a los vecinos a no tomar la justicia por su mano en el PP en el Ayuntamiento de la capital han responsabilizado al Gobierno de Carmena por dilatar de forma intencionada han dicho la instalación de cámaras de seguridad en ese distrito el Ayuntamiento anuncia un incremento de la presencia policial pero pide no caer en discursos racistas y xenófobos escuchamos al portavoz del PP José Luis Martínez Almeida ya la portavoz

Voz 1821

01:06

todo ese refuerzo de la presencia policial va a salir adelante pero hay que tener en cuenta también que son distrito donde suceden muchas otras cosas y que por lo tanto escuchar la voz repito de esas asociaciones de vecinos que lo que piden es que no existe matice a todo un barrio que no se criminalice a todo un barrio que no lo merecen