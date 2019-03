Las noticias de Andalucía, 16:03 (21/03/2019)

te has ido segunda lucida

Voz 2

00:16

que los hechos están relacionadas con la gestión de la empresa municipal de Infraestructuras de Valverde del Camino Jicha que fue disuelta en dos mil diez siendo Loles López alcaldesa de este municipio en dos mil doce Se recurrió un despacho de abogados para iniciar el proceso concursal que cobró treinta y seis mil euros en ese contrato no intervino el área de contratación del Ayuntamiento y se montó un expediente falso según recoge el auto la jueza observa indicios de un delito de fraude en la contratación pública de malversación sí por eso abre diligencias previas la querella fue interpuesta por el ex alcalde de Valverde Miguel Ángel Domínguez y otro ex concejal socialista ambos acusaban a la dirigente del PP de hasta quince delitos