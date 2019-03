Las noticias de Castilla y León, 17:02 (21/03/2019)

Voz 2

00:16

apenas dos meses de las elecciones municipales el coordinador del grupo Ciudadanos en Cuéllar Miguel Ángel Senovilla ha presentado su carta de dimisión irrevocable de su cargo como coordinador Senovilla ha expresado que no comparte la manera en la que se está desarrollando la elaboración de las listas de la candidatura para las próximas elecciones del veintiséis de mayo en Cuéllar en el que la dirección provincial está designando a los candidato eso sí permitiendo que el cabeza de lista realice su propio grupo de confianza sin tener en cuenta al resto del grupo que lleva dos años trabajando en este proyecto Senovilla que no ha querido realizar declaraciones públicas se ha remitido a su carta de dimisión en la que manifiesta la disconformidad y el trato que están recibiendo algunos integrantes de la formación y se muestra preocupado porque considera que ciertas actuaciones están haciendo que se pierda la solidez del grupo y los principios con que éste nació cree que es un proyecto que han fracasado is hecha a un lado por no sentirse vinculado con el mismo No obstante ha dicho que apoya al grupo en lo que consideren necesario pero desde fuera por el momento mantiene la afiliación a la formación naranja esta no ha sido la única baja en el grupo y no se descartan otras próximas