Voz 2

00:28

perdona ingreso diga pero usted señora consejera eh me parece que ha sido un desastre en con lo que tiene que ver con el cumplimiento de esta ley su predecesor fue aún peor quizás pero no ustedes lo que me preocupa me preocupa mucho más su candidata Le preocupa una candidata como diez Ayuso que llevan su número dos a un homófobo como es el señor David P