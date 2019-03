Escucha las noticias de las 18:00 (21/03/2019)

Voz 1645

00:27

sí en la certificación que Ciudadanos ha remitido a los candidatos denunciantes y a la que ha tenido acceso a la SER la Comisión de Garantías explica que sólo hubo la conocida incidencia de las primarias de Castilla y León con ochenta y dos votos nulos pero que ese corrigió el resultado no hay más explicaciones en el resto de las primarias denunciadas no hubo es literal ningún tipo de incidencia valorable así ocurre en los casos de Madrid Murcia y Cantabria los conocidos pero también en otros hasta ahora no publicitados como son las primarias a la alcaldía de Valencia a la comunidad de Aragón Canarias al cabeza de lista al Congreso por Cádiz en total once casos el último punto de la resolución dice que la Comisión de Garantías ha tenido constancia de que algunos de los candidatos no dice cuáles han podido crear una situación anómala y perjudicial para el partido por haber hecho pública su denuncia por ello sus casos van a ser trasladados a la Comisión de Régimen Disciplinario para que estudie las situaciones creadas