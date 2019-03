Las noticias de Navarra, 18:03 (21/03/2019)

tres condenados en Paraguay por el caso de trata de mujeres en Pamplona dos hombres y una mujer han sido condenados a penas de entre trece y tres años de cárcel por captar bajo engaño en ese país a mujeres que luego hacían trabajar en puticlub de Pamplona y Francia para pagar las deudas que con traían según acaba de informar la Fiscalía la fuente asegura además que a las mujeres el ex despojada de sus documentos eran constantemente vigiladas y sometidas a malos tratos esta red de trata de mujeres fue desarticulada en dos mil dieciséis fueron detenidas catorce personas liberadas siete mujeres en Pamplona y en torno al diez por ciento de quienes vivimos en Navarra ha nacido fuera del país el racismo que no sólo padece la gente que viene desde fuera también la población gitana que lleva asentada aquí al menos desde la Edad Media racismo que vuelve a ser actualidad en los últimos meses y ante el que la alertan las organizaciones en el Día Mundial contra el Mamen García

limitaciones el ámbito de de bienes y servicios estos decía a muchas personas sea discrimina por su color o no les dejan entrar en bares no las dejan comprar en algunos sitios y así

Voz 4

01:25

entonces muchas veces nos llegan casos que no podemos reportar porque uno cuando pasó no conocía los derechos no conocía el procedimiento a seguir o directamente no quieren tomar los pasos necesarios porque no sienten protegidos