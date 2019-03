Escucha las noticias de las 19:00 (21/03/2019)

Voz 0419

00:28

buenas tardes exactamente no es un debate fácil para mí que a los gobiernos confirman de momento que el tratado no puede reabrirse ir recorta los plazos reclamados por ella al veintidós de mayo ya esto porque según han confirmado a la Cadena Ser fuentes diplomáticas la primera ministra británica no sabe qué decir o no responde a las preguntas de qué pasará luego si los diputados los británicos rechazan otra vez su propuesta extra prórroga técnica es la opción francesa es también la opción Hispaniola prórroga todavía en debate porque el texto pretende establecer que la prórroga sería como mucho hasta la fecha de las europeas aunque si dijeran que si en los Comunes podría Nos dicen adelantar el plazo de salida