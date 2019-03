Escucha las noticias de las 20:00 (21/03/2019)

hola buenas tardes la Junta Electoral he decidido ser todo lo contundente que podía ser y ordena una triple actuación contra Torra la Generalitat José María Patiño buenas tardes

el presidente había ordenado colocar una pancarta más sobre la que lucía el lazo amarillo la nueva tiene el mismo texto pero con un lazo blanco después del teatrillo le ha dicho a la Junta Electoral que ya no quedaban lazos amarillos en las fachadas de los edificios públicos de la Generalitat así que nos asomamos son nuevo enfrentamiento entre el Estado y el independentismo que no deja de buscar nuevos agravios hoy el presidente Sánchez pedía Torra que respetara la neutralidad obligada de las instituciones

todos y cada uno de los actores las instituciones públicas son instituciones de todos y de todas ya sea en Catalunya de nacionalistas como no nacionalistas y por tanto sus dirigentes sus líderes lo que tienen que hacer es respetar esa neutralidad IESA esa concepción de la institución al no patrimonializar la como en este caso están haciendo algunos actores políticos en este caso independentista

yo lo único que sufrir un daño moral en el sentido de las amenazas que yo sufrí yo no sé si me insultaron porque yo fui a cumplir una orden judicial yo no lo sé