Escucha las noticias de las 21:00 (21/03/2019)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 3 00:12 en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 0194 00:16 Ángels Barceló llevamos días hablando de los que están desembarcando en las listas de los distintos partidos políticos pero esta noche vamos a ocuparnos de quiénes no siguen bien por decisión propia o porque les han dejado caer vamos a intentar calibrar cómo se valora el capital humano en política cuanto desgasta la primera línea cuánto pesa la veteranía Easy los elegidos suelen ser o no los mejores pero antes repasamos otras noticias con Ester Bazán buenas noches buenas noches es la Junta Electoral Central ha ordenado a la Generalitat la retirada de lazos y pancartas de los edificios públicos ha abierto expediente sancionador al president Torra que ha dado traslado a la Fiscalía por si hubiera delito de desobediencia se ha redactado ya el acuerdo José María Patiño buenas noches

Voz 1108 00:56 hola buenas noches estén aún no tenemos el texto de ese acuerdo que en todo caso será enviado de inmediato a la Generalitat según nos comentan fuentes de la Junta la redacción de acuerdo es laboriosa porque debe estar sustentada en leyes y sentencias sobre la orden a los Mossos para que retire los símbolos la Junta puede apoyarse en la ley de Administraciones Públicas en el instrumento de la ejecución subsidiaria que se aplicó en dos mil diecisiete por la Junta Electoral de Lleida respecto a la vía penal la alcaldesa de Berga recordar que fue inhabilitada el año pasado por negarse a retirar una escalada del Ayuntamiento en las elecciones generales y autonómicas de dos mil quince

Voz 0194 01:31 cumbre del Brexit con el debate sobre la petición de prórroga de Men Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno en la que ha participado al inicio de la discusión la primera ministra británica algo que no es habitual el debate continúa a esta hora en qué punto Griselda Pastor adelante

Voz 0419 01:44 la primera vez que se rompe el formato por el que el Reino Unido sólo puede negociar con bar Millet mella estado dos horas compartiendo debate ahora sobre el Brexit de cuatro a seis pero es Saura sí ha ido Illano volverá a entrar hasta que los Veintisiete encuentren un consenso por lo que de momento lo que podemos confirmar es que la primera ministra británica va a quedarse sin cena porque buscando la unidad aquí siguen dándole vueltas a una fórmula para acotar la prórroga antes de las europeas

Voz 0194 02:12 en Israel agradece al presidente Trump su intención de reconocer los saltos al gol ambos han hablado en las redes sociales Netanyahu ha calificado al presidente norteamericano de Valiente después de leer lo escrito portarán desde Washington informa Marta del Vado

Voz 1510 02:22 lo he dicho sin dar mayor explicación iría Twitter como acostumbra para crear y agitar a la opinión pública Donald Trump cree que es hora de que Estados Unidos reconozca la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán una región que los israelíes arrebataron a Siria hice anexionar on en mil novecientos sesenta y siete no ocupación que nunca ha reconocido la comunidad internacional Trump dice que es un paso estratégico crítico para la seguridad de Israel y la estabilidad regional lo hace cuatro días antes de recibir en la Casa Blanca a su amigo y aliado Benjamin Netanyahu el secretario de Estado Mike Pompeo está en estos momentos en Israel apoyando Netanyahu que se juega la reelección al mes que viene

Voz 0194 02:58 Nos queda una propuesta más para esta ahora la cara B de hábito letal lo que decías al principio del capital humano en la política Sara ha elegido desbandada nada vamos ya contó nos queda la noticia Iberia antes buenas noches Nacho para

Voz 0194 07:46 nueve y siete minutos ocho y siete en Canarias abrimos tiempo de información de tertuliana hora25 hoy con Carmen del Riego buenas noches muy buena noche Eduardo Madina buenas noches y Javier Aroca buenas noches ir Pedro Blanco que está en la mesa de producción atento a la última hora ya sus mensajes para el programa

Voz 1715 08:03 venga vamos a abrir ya nuestro canal de comunicación al que como siempre les pedimos que nos envíen sus notas de voz sus reflexiones en este caso sobre la máquina trituradora que son los procesos pre electorales digo en cuanto a candidatos políticos

Voz 5 08:19 eh de valía que quedan relegados en detrimento de los afines más cercanos