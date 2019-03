Escucha las noticias de las 03:00 (22/03/2019)

Voz 7

dos La Fiscalía sostiene que el ex presidente Michel Temer lideró un grupo criminal que cometió delitos de corrupción peculado y blanqueo de capitales en adjudicaciones de contratos públicos para la construcción de la central nuclear Angra tres por orden del juez Marcelo libretas temer ha sido detenido por la policía federal en San Paulo casi simultáneamente el ex ministro de Minas y Energía de su Gobierno Moreira Franco también ha sido conducido a dependencias policiales por los mismos delitos tanto el expresidente como el ex ministro niegan taxativamente todas las acusaciones temer dejó la presidencia brasileña recordemos en diciembre del año pasado según los principales analistas de este país se esperaba que en cualquier momento se produjera esta detención ya que ahora no goza de inmunidad presidencial