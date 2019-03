Escucha las noticias de las 07:00 (22/03/2019)

dejar sin que la son clave que les confió al ICOM Click New Deal de te o a un dron o en es praxis las

cómo está el presidente de la Comisión Europea ha marcado esta noche un punto y aparte en el tortuoso y agotador proceso de Exit que se inició hace casi tres años dice Juncker que a este lado del Canal de la Mancha se ha hecho todo lo que se podía hacer que si Reino Unido quiere salir por las bravas Europa está preparada y que las instituciones comunitarias quieren pasar página hay ponerse gestionar otros asuntos que se han dejado de lado en este tiempo y el resultado práctico es que impone a Londres un nuevo calendario determinado por las elecciones a la Eurocámara Bruselas quiere saber si para entonces somos veintisiete o veintiocho cuál es ese calendario con el que Theresa May regresa a Londres Griselda Pastor buenos días Flame buenos días

las elecciones europeas del veintidós de mayo son el Tote que le ofrecen a mí pero con una novedad si rechazan el pacto sus diputados también obtendrán prorroga dos semanas hasta el doce de abril para que los Comunes tengan tiempo de repensar si quieren algo más y es que no hay jefe de Gobierno que crea que pude ganar esta tercera puesta razón por la que han cambiado su estrategia decidido prevenir un rechazo británico

según los Mossos tienen hasta las tres de la tarde para retirar la cartelería con la que Quim Torra intentó burlar ayer la orden de la Junta Electoral Central El ajeno a la realidad sigue hablando de libertad de expresión siete días después de manifestarse libremente Madrid afán same escama hay pinchó a las últimas consecuencias contrato aliviar tanta expresión pero su soledad la del independentismo catalán y especialmente el pos convergente es cada vez mayor por primera vez en quince años el PNV no ida con ellos a las elecciones europeas en una lista conjunta Andoni Ortuzar el proceso

vivir con quién quiera con otro señor con una cabra o con lo que le apetezca usted pero no puede no puede aspirar a que les sea reconocido como ningún tipo de Unió

ya en Brasil la policía ha detenido al ex presidente temer por un caso derivado de la operación anticorrupción Lava Jato presentó Opel fue operación la baja es la misma que ha llevado a la cárcel al otro ex presidente brasileño Lula da Silva en el deporte la selección Argentina vuelve esta noche en Madrid donde hace un año recibió una de las peores derrotas de su historia

Voz 1161

04:54

el contundente seis uno ante la selección española en partido amistoso en el que no estuvo Messi aquel día lesionado hoy las cosas han cambiado Messi va a estar en el césped vuelve después de nueve meses de ausencia voluntaria tras la eliminación del Mundial de Rusia aunque llega con ligeras molestias ante la selección de Venezuela también en partido amistoso está previsto por el seleccionador que dispute el encuentro pero no al completo hoy probablemente no viaje luego a Marruecos para el otro amistoso a disputar en Tánger el próximo martes ultra seguros patrocina este Dios