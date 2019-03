qué tal buenos días un saludo de Carlos Nicolás en el control de quien les habla Virginia Sarmiento sol y buen tiempo para este fin de semana y subida de las temperaturas desde hoy ahora mismo con seis grados en el centro de Madrid novedades en el caso del Campus de la Justicia según ha podido saber la Cadena SER el juez de la Mata está analizando los contratos de seguridad que el ex consejero Alfredo Prada firmo para unos servicios de seguridad que nunca llegaron a prestarse analiza también la construcción y gestión del centro de control de seguridad que no aparece por si fuera poco KPMG se encargaba de asesorar fiscalmente al Campus dos despachos de abogados daban asesoramiento jurídico también se están investigando estos contratos Alfonso Ojea

las cajas con toda esa documentación quedaron selladas tras el registro judicial de varias sedes de la Consejería de Justicia el pasado septiembre ahora de la Mata quiere analizar los contratos con empresas para desarrollar el plan de seguridad del campus también los contratos para la construcción y gestión del centro de control de seguridad del recinto en definitiva contratos de algo que no existe pero que fueron licitados de la misma manera al Juzgado Central de Instrucción número cinco analiza también el contrato para el asesoramiento tributario del campus suscrito con la consultora KPMG así como los acuerdos económicos suscritos con dos despachos de abogados madrileños atención para el asesoramiento jurídico externo no parece que los tribunales abonen muchos tributos o que los jueces necesiten asesoramiento jurídico pero el Campus lo pagaba

este año el oceanógrafo te pones cara a cara con sus tiburones hay más de cien en el mayor acuario de Europa as a perder oceanográfico Valencia sita de les Arts Generalitat Valenciana han dicho en la tele que en Madrid no va norte va a haber tres nuevas paradas de metro una de cercanías de autobús prioritario el coche ni lo vamos a tocar te imaginas dejado imaginárselo pena vivirlo

Voz 0177

08:19

bueno yo creo que es una operación era mente compleja no yo un alcance tremendo por lo tanto yo creo que esas cosas hay que estudiarlas con muchísimo detenimiento y con los plazos adecuados yo creo que es cierto que el Ayuntamiento de inodoros el ánimo está toda la documentación que ese es Asisa bueno ayuntamiento ha hecho muchas veces que no sabían tentación y luego no era sino pero bueno en cualquier caso y lo miraremos viajaremos esta toda la documentación o falta algo pero en cualquier caso todo el mundo puede entender que para dar el visto bueno técnico que al fin la escénico pero también del Consejo de Gobierno aún algo de esta magnitud hay que estudiarlo con mucho detenimiento esto no