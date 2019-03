Escucha las noticias de las 09:00 (22/03/2019)

el ex director de la Policía con Rajoy está muy cuestionado por aquel polémico mensaje quemando jactarse de que iban a controlar el Supremo y sobre todo porque en el máximo responsable político de la policía cuando se creó la llamada policía patriótica al servicio de los intereses del PP Cuca Gamarra que es la vicesecretaria de Política Social del partido remarcaba hace unos minutos aquí en Hoy por hoy que Cosidó es senador por designación autonómica y que su futuro político está en manos de sus compañeros en esa comunidad después de que no haya entrado en las listas de Casado para la Cámara Alta

Voz 4

01:00

eso le corresponde al Comité Electoral de Castilla y León no que determinar quiénes son sus listas en el en en la Asamblea de Caja de Castilla y León lógicamente pero no hay que olvidar efectivamente como usted dice que Ignacio Cosidó es senador autonómico y por tanto sigue siendo senador autonómico hasta que no se renueve la cámara de parlamentaria de Castilla y León