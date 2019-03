Las noticias de Navarra, 10:02 (22/03/2019)

Voz 0647

el presidente de UPN Javier Esparza afirma que si alguna fuerza política pusiera en cuestión el régimen foral en Madrid en una reforma constitucional no contaría con los votos de UPN e intervención de Esparza a estas horas en el Foro Ser Navarra que acaba de terminar expone la necesidad de Navarra suma con UPN y Ciudadanos IP como un proyecto para no ser engullidos por Euskadi ha dicho Esparza que no va a llegar a acuerdos ni con el nacionalismo vasco ni con el populismo después preguntado sobre Vox ha dicho que no ha cruzado palabra con ningún dirigente de esa formación Javier Esparza ha tendido la mano a los socialistas navarros