Escucha las noticias de las 10:00 (22/03/2019)

Voz 0931

00:37

si hablamos de la Conselleria de Economía manos el vicepresidente ha dado un ex hombre fuerte de Esquerra ahora mismo de baja por maternidad Fuentes esta Conselleria confirman que lo habría retirado algún trabajador del departamento sin concretar la consellera burradas que será sustituida el lunes para ir a las listas del Congreso porciones per Catalunya así en quién que es dice que no sabe quién ha dado esta orden que ya no bar ordena retirar lazos en su departamento cree que los Mossos deben hacer su trabajo y preguntado por si Quim Torra está dispuesto a ser inhabilitado