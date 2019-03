Las noticias de Galicia, 10:02 (22/03/2019)

Voz 1

noventa y una personas han fallecido de gripe en Galicia desde las vicio de la temporada de los que algo menos de la mitad cuarenta y cuatro no estaban vacunados datos del décimo noveno informe vigilancia de la gripe en Galicia en el que se concreta que en lo que va de temporada hubo cincuenta y cinco muertos por gripe y XXXVI fallecidos más con el virus el número de ingresos hasta primera hora de la mañana del jueves en la de mil novecientos cuarenta y dos de los que mil seiscientos treinta y uno ya recibieron el alta parece eso sí que la incidencia empieza a remitir tanto los registros en Atención Primaria como las llamadas al cero sesenta y uno por gripe e infecciones respiratorias agudas constatan un descenso respecto a la semana anterior no dejamos la sanidad porque los problemas no son exclusivos de la Atención Primaria un informe elaborado por el momento Galego da Saúde Mental denuncia que si se utilizan los criterios propios del Servicio Galego de Saúde Galicia presenta un déficit del cuarenta por ciento en la dotación de personal en este campo Rosa Cairo es la coordinadora del movimiento