buenos días acaba de llegar un coche de la Policía Municipal no hay presencia de la Comisión Judicial desde las ocho unas cincuenta personas están concentradas frente al edificio para impedir el desalojo Anuar lleva dos años ocupando esta vivienda que era propiedad de la Sareb hasta que hace unos meses la a un fondo buitre que ahora pretende desalojarlo recibe la notificación del juzgado hace sólo dos días y Anwar cara tienen contrato temporal dice que está en lista de espera para acogerse a una vivienda social

no es tiempo te llaman oye cada vez que hay que renovarlo

Voz 4

00:47

sé que hay que ajustar este el papelito pero que a lo mejor hay un amigo que me puedo coger unos días en su casa no no hay nada las situaciones esta