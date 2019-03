Voz 1995

00:00

la primera frase hijos míos en la vida si puede ser de todo ellos dicen sino en de salieron siguen buen eslogan político verdad jiennense partido Vox en la vida se puede ser de todo menos menos pesada en fin de es cierto que no todos los políticos mensuales luego vamos a hablar de una Kalex antiguo que es que himnos hay invita hoy hablaremos de estos tiempos en las elecciones por cierto deberíamos hacer como con Netflix un mes de prueba gratis si no te gusta que Borrás sí y santas pascuas bueno no demos ideas que parece que los que están pensando en eliminar ese mes de probando bueno bienvenidos a Hoy por Hoy en la Cadena SER estamos en Santiago de Compostela estamos en Santiago porque ese celebra el Congreso estamos aquí con motivo del congreso de las Ciudades Patrimonio y lógicamente pensaron en nosotras nos trajeron hasta hasta aquí bueno ustedes que es donde aquí tenemos eh mucho público hoy con nosotros muchísimas gracias a ustedes claro están acostumbrados pero yo no les impresiona tanta belleza ustedes cuando a por Santiago andando por la calle no serán con el codo y firmado de día que ha sido a qué qué qué cosas en fin además esta ciudad guión de niño recuerdo esta ciudad tenía tiene un estadio de fútbol con el mejor de los nombres posibles y es el Multiusos de San Lázaro recuerdan yo era pequeño me ponía el carrusel y escuchaba en conectando con el Multiusos de San Lázaro yo pensaba vaya estadio no frío un huevo de planchar una camisa te ayuda con los el Multiusos de San Lázaro es como al deporte lo que Jorge Javier Vázquez a la tele sirve para absolutamente todo el caso es que ese campo o se llama Verónica Boquete hoy en un artículo de Verónica en el diario El País afirma que si a las futbolistas no les abren la puerta la acabarán tirando así que esta ciudad donde ustedes viven no solamente es una ciudad bella sino que de aquí salen hombres y mujeres que harán mucho mejor el país que vivimos así que a todos ustedes muchísimas gracias de verdad un aplauso para usted gracias a cabo Santiago de Compostela después de toda una vida