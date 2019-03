Las noticias de Aragón, 11:03 (22/03/2019)

la joven está inconsciente pero hizo un testamento vital hace unos meses cuando ya era mayor de edad IS la considero una persona capaz en este testamento rechazaban las transfusiones a pesar de que esta práctica médica es necesaria tras una operación de apendicitis que se complicó por una peritonitis la familia acudió a la pero el juzgado de guardia reconoce el derecho a que se respete el testamento vital y la Fiscalía no ha recurrido esa decisión y la joven sigue ingresada con un coma inducido en el Hospital San Jorge de Huesca

Voz 0148

00:48

sobre Sanidad el sindicato de médicos y enfermeros registraba ayer en en el salud la convocatoria de huelga para el próximo once de abril están llamados a secundar la protesta los veinte mil trabajadores de la sanidad pública reclaman mejoras retributivas y asistenciales y acusan al salud de no querer negociar Merche Otín del sindicato el Gobierno de Aragón pues no los ha dejado