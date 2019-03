Las noticias de Navarra, 11:03 (22/03/2019)

nosotros no vamos a llegar a ningún acuerdo con el nacionalismo vasco y no vamos a llegar ningún acuerdo con el populismo

Voz 2

00:32

primero no sé si va a estar no va a estar por mucho que dicho segundo yo ya he dicho que no nosotros mire nosotros podemos llegar a acuerdos con todos aquellos que defiendan el Amejoramiento del Fuero defiendan una Navarra diferenciada foral dentro de España defiendan un modelo autonómico como el que tenemos y aquellos que lo que quieren es que Navarra sea una provincia española más pues desde luego no llegar a un acuerdo con nosotros