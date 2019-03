Escucha las noticias de las 11:00 (22/03/2019)

son las once las diez en Canarias

buenos días Toni Pedro Sánchez se ha reunido en las últimas horas con Angela Merkel y con Emmanuel Macron para hablar del futuro de Europa después de las elecciones de mayo encuentros después de la cumbre dedicada en Bruselas al Brexit hasta ahora sigue las reuniones de los líderes europeos ya sin Theresa May que se vuelve a Londres para defender su nuevo su acuerdo con la Unión que el Parlamento británico recordemos ha rechazado ya en dos ocasiones corresponsal comunitaria Griselda Pastor

por lo demás la consellera de Cultura del Gobierno catalán han confirmado en la SER en Catalunya que ella no va a dar ninguna orden para que se retire el lazo blanco de la sede de su Consejería los Mossos d'Esquadra tienen orden de la Junta Electoral Central de quitar todos esos símbolos de aquí a cuatro horas como máximo pero Laura Borràs hace recaer además toda la responsabilidad de los agentes de la policía autonómica

no he dado ninguna orden los Mossos tienen creo un límite temporal hasta las tres de la tarde y entiendo que naturalmente los Mossos deben hacer su trabajo en el departamento de Cultura trabajen muchas personas en ese sentido no nos sentimos nada cómodos con estas directrices que ha dado la Junta Electoral Central y que pide que sean acatada Ana casi en acatarlas