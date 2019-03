No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1 00:00 medio día las once en Canarias hoy por hoy hora doce la actualidad de esta mañana de viernes de la mano de José Antonio Marcos José buenos días

Voz 1018 00:10 hola qué tal Toni buenos días la pancarta con el símbolo de los presos sigue colgada en el balcón principal del Palacio de la añadirle de Cataluña a las tres de la tarde dentro de tres horas vence el plazo dado por la Junta Electoral Central para que el conseller de Interior ordene a los Mossos d'Esquadra la retirada de estos símbolos yen principio Pau rumbo en la plaza Sant Jaume todo sigue igual la natación Barcelona Pau rumbo plaza Sant Jauma bueno pues parece que sí ahora sí Pau a la tercera qué tal buenos días buenas tardes

Voz 2 00:39 qué tal buenas tardes ahora sí la imagen en la plaza Sant Jaume es de una expectación decía moderadas los medios de comunicación y algunos grupos de turistas somos los únicos pendientes de la fachada de la Generalitat sí que hace una media horita pues sabido una concentración pero muy poco numeroso de unas veinte personas la incógnita por tanto sigue en el cómo se van a retirar estos símbolos es que se retiran en la Conselleria de Economía y en la de salud lideradas ambas por Esquerra alguien ha no como ha retirado el lazo blanco en Exteriores y Justicia también d'Esquerra no lo sabido nunca desde sus para Cataluña la otra mitad del Gobierno pues la Conselleria de Cultura Laura Borràs afirmaba esta mañana en Cataluña que no va a dar ninguna orden de retirada que los Mossos tendrán que hacer su trabajo en el resto de departamentos consultados incluido Presidencia de la Generalitat la tesis parece ser la misma intentar evitar la imagen de una orden política de retirar los lazos y cuando los Mossos se presenten eliminarlos con discreción y el anonimato quedan como decías tres horas para que expire el plazo

Voz 1018 01:31 pues haces pavo hacia la una y media de la tarde está prevista la rueda de prensa del presidente del Gobierno en Bruselas al término de la cumbre comunitaria en la que sin duda habrá preguntas de los periodistas sobre este nuevo episodio del desafío independentista en torno al Brexit la primera ministra británica Theresa May viaja ya de regreso a Londres para intentar de nuevo algo muy difícil y es conseguir que la Cámara de los Comunes respalde su acuerdo quizá la próxima semana en una nueva votación que no tiene ninguna garantía de salir adelante Griselda Pastor qué tal buenas tardes

Voz 0419 01:58 las tardes exactamente aquí no ha habido ningún jefe de Gobierno que crea que me puede la próxima gana semana ganar su apuesta ante su Parlamento Macron por ejemplo tras escucharla esta noche pasada en la sala a puerta cerrada ha rebajado nos dicen hasta el cinco por ciento las posibilidades del resultado de esa votación el jefe del Gobierno luxemburgués es algo más generoso llega hasta el cincuenta por ciento aunque esta es la razón para ofrecerle una prórroga de dos semanas más dando por hecho el no hasta el doce de abril para que diga cuál es el paso próximo mientras ella empieza a prepararse como decías ya ha confirmado el jefe del Gobierno luxemburgués lo escuchamos

Voz 3 02:38 no es cierto es que no hay

Voz 0419 02:42 no está me ha enviado un mensaje esta mañana para decirle que si algo ya porque quiere empezar a trabajar y trabajo hay mucho porque en estos dos años queda aquí evidenciado la estrategia no ha servido para que mix logre un consenso británico

Voz 1018 02:57 hora doce y tres minutos vamos a comunicar con la DGT con una noticia de servicio público la autovía A tres está cortada ahora mismo en uno de los dos sentidos a la altura de Arganda del Rey en Madrid entre los kilómetros veinticinco y veintisiete parece que por una colisión entre dos camiones está afectando en este momento el tráfico

Voz 4 03:16 muy buenas tardes pues sí efectivamente a esta hora están generando ya retenciones importantes este accidente en el que se han visto involucrados dos camiones Ike obliga al corte de esta autovía de Valencia en sentido entrada a Madrid también encontrarán ya dificultad en el acceso a la capital por la A5 a la altura de Arroyomolinos mucha precaución y también algo de paciencia

Voz 1018 03:38 gracias Patricia Arriaga y Vox sigue a lo suyo su portavoz en la Cámara andaluza Francisco Serrano niega la brecha salarial entre hombres y mujeres justifica los permisos de armas a particulares por el derecho a defender la propiedad y pide a los demócratas que se compren chubasquero para querer llevar en las cosas que no les guste así ha explotado en un desayuno informativo en Sevilla en el que está Sara Armesto

Voz 1874 03:59 un chubasquero de la misma marca que el suyo es recomendar Serrano porque para ofensas las que ellos sufren dice preguntado sobre el diputado de su partido que ayer llamó buscadores a huesos a los que defienden la ley de Memoria Histórica en una conferencia sobre el techo de cristal de la Mujer Empresaria en un foro de la Cámara de Comercio de Sevilla Serrano ha negado que exista brecha salarial y ha denunciado que los mensajes de su partidos están tergiversado dice como la defensa tener armas

Voz 5 04:22 todo lo que hay que defender el derecho de propiedad y el derecho de las armas no es si ha existido siempre está regulado ya está regulado oiga pues nos dice que no que por el hecho de decir que en un momento dado se puedan tener armas en casa para defender la propiedad tus derechos tu vida eso significa que vamos a ir por la calle como pues pistoleros que disparates S

Voz 1874 04:42 cuando nos calumnia han dice el presidente de Vox en el Parlamento andaluz demuestran que somos extremos sentido común y le ha dado las gracias por esto en particular a Susana Díaz

Voz 1018 04:51 gracias eh Sara volvemos a Barcelona la fábrica Nissan anuncia un ajuste de plantilla de entre cuatrocientos y quinientos trabajadores segunda reestructuración para relanzar la planta Susana Ruiz

Voz 1922 05:01 según han confirmado a la agencia Efe fuentes sindicales la dirección de la multinacional quiere sentarse cuanto antes a negociar la manera de efectuar esta reducción de plantilla en principio pasaría por bajas incentivadas prejubilaciones en los últimos meses los comités de empresa de Nissan en Zona Franca y Moncada i Reixac se han reunido con las diferentes administraciones para alertar de la baja producción de la falta de un proyecto industrial fuentes de la compañía han señalado que el próximo martes está previsto que viaje a Barcelona la plana mayor de la multinacional para reunirse con el comité de empresa y empezar a negociar

Voz 1018 05:31 el plan de competitividad que no ha confirmado que conlleve la reducción de plantilla y todavía con Carlos Cala Isabel Quintana

Voz 0824 05:37 propietarias de la central nuclear de Almaraz en Cáceres llegan a un acuerdo para pedir la renovación del permiso Iberdrola Endesa y si quieren que siga funcionando hasta dos mil veintiocho aunque la decisión que tiene que ser ratificada ahora por la asamblea de propietarios está condicionada a que la inversión no supere los seiscientos millones de euros

Voz 0325 05:53 niños menores de cinco años que viven en países en guerra tienen veinte veces más probabilidades de morir por la falta de agua potable que por la violencia según datos de Unicef estos problemas relacionados con la diarrea el saneamiento y la higiene causan también más muertes tres veces más en los menores de quince años que las armas Estados Unidos reconocerá la soberanía israelí sobre los

Voz 0824 06:11 Altos del Golán un territorio que Israel ocupa desde hace más de cincuenta años pero que reclaman Siria Líbano una decisión de Donald Trump no solo veinte días de las elecciones en Israel y que ya han criticado China Turquía o Rusia que ha calificado esta decisión ley responda

