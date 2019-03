sexual en grupo se producía en la madrugada de este jueves en una de las calles de la localidad de Ciempozuelos una joven de veinticuatro años era abordada por cuatro jóvenes varones que la retienen la agreden verbal y físicamente la rasgan la ropa y abusan sexualmente de ella la víctima fue localizada por miembros de la Policía Local de ese municipio del sur de la región in trasladada al Hospital Infanta Elena allí los médicos confirmaron la agresión sexual la joven que se encuentra bajo un estado de estrés postraumático ha ofrecido pocos datos sobre los cuatro barones que le atacaron pero hasta ahora no se han producido detenciones el Equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil madrileña investiga esta agresión con el objetivo de identificar a los

qué tal bona tarda Visto y no visto en un par de minutos dos trabajadores han cortado las bridas que ataban las dos pancartas la origina con el lazo amarillo mira sustitutoria con el lazo blanco esto dos horas y media antes de que terminara el plazo en la plaza Sant Jaume ha servido con total normalidad mientras esto pasaba Presidencia anunciaba dos recursos por la vía penal querella por una presunta prevaricación de la Junta Electoral Central y también por la vía contencioso administrativa en forma de recurso dos esgrime que la Junta ha actuado de manera injusta arbitraria termina el comunicado animando a la población a llenar de lazos amarillos sus domicilios particulares

buenas tardes ha defendido la portavoz la posición de España en el Consejo Europeo haciendo según Cela un ejercicio de empatía de responsabilidad sobre el Brexit y acaba de explicar uno de los acuerdos de este Consejo de Ministros de este nuevo viernes social han aprobado un plan para el retorno de talentos que tiene un presupuesto de veinticuatro coma dos millones de euros para los años dos mil diecinueve dos mil veinte va a beneficiar según la portavoz a veintitrés mil personas a través de cincuenta medidas entre ellas becas o la tarifa plana de sesenta euros para autónomos también ha informado la portavoz del trabajo de la comisión sobre la reforma de la hora que no ha llegado según ha dicho hay ninguna decisión concluyente así que el día treinta y uno adelantaremos de nuevo el reloj continúa la rueda de prensa ahora con la comparecencia de la ministra Carcedo que está informando sobre un plan de lucha contra la pobreza

nido en directo desde nada más cosas más de trescientas mil mujeres trabajaron el pasado año a tiempo parcial en nuestro país para tener más tiempo para cuidar a personas dependientes son datos desglosados de la Encuesta de Población Activa que muestra un notable incremento que viene acompañado además del reconocimiento por parte de muchas de ellas de que lo han tenido que hacer porque no pueden costear una atención especializada para sus familiares informa Carlos

el número de mujeres que no trabajó a jornada completa para poder cuidar a dependientes subió en dos mil dieciocho casi un veintinueve por ciento con respecto al año anterior además perdón además más de la mitad de ellas casi un cincuenta y siete por ciento dice que lo hicieron porque no hay servicios adecuados para atender a estas personas o porque no pueden pagarlos en cuanto a los estudios la tasa de empleo más alta entre las personas formadas en tecnologías de la información que es la rama con más porcentaje de especializados hombres y en Agricultura Ganadería Pesca y veterinaria el ámbito con la tasa de actividad más alta entre mujeres Por último los parados que dejaron su último trabajo C3 años Tomás cayeron hasta las ochocientos mil es la primera la primera vez que bajan del millón desde dos mil doce aunque todavía triplican las cifras anteriores a la crisis