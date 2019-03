Escucha las noticias de las 14:00 (22/03/2019)

sí dos horas y media antes de ese límite dos operarios con discreción y un visto y no visto han cortado las bridas que ataban las dos pancartas contra la Generalitat eso ser recibido aquí en la plaza de Sant Jaume con bastante normalidad no habido ninguna concentración importante simultáneamente presidencia anunciaba una ofensiva judicial por la vía penal querella por una presunta prevaricación de la Junta Electoral Central por la vía contenciosa administrativa en forma de recurso a esta hora también es podemos contar que la gestión de esta crisis de los plazos ha generado malestar en el cuerpo de Mossos d'Esquadra por volver a situarnos en el disparadero y tampoco ha gustado a Esquerra y a ciertos sectores de propia

bueno lo que ha funcionado es el recurso de Ciudadanos en la Junta Electoral porque el Gobierno no ha hecho nada por tanto efectivamente el estado derecho ha funcionado no quiere decir que hayan funcionado ni los Mi algunos partidos y el presidente de gobierno Gobierno Hora catorce

Pedro Sánchez comparecerá en Bruselas en rueda de prensa los próximos minutos tras la cumbre sobre el Brexit que ha marcado un ultimátum de veinte días para que Theresa May se aclare de una vez por todas será Pastor ex

también que no acaban todavía la reunión porque intentan demostrar que para Europa hay mucho más que el Brexit pero el Brexit les ha traído aquí ya están aquí pendientes de que pasara en Londres adonde se ha marchado ya Theresa May con esa oferta nueva de una prorrogar de apenas dos semanas si votan no pero prórroga para que reflexionen sobre si optan por el portazo total u es posible seguir estirando los plazos hasta las europeas o más allá si al final los británicos decidieran que quieren participar en esas elecciones puesto ya

Voz 0273

04:06

muy complicada la situación de Theresa May la Unión Europea le marcó anoche los plazos del Brexit se aplaza por unas pocas semanas la amenaza de una salida sin acuerdo el próximo viernes pero para evitarla May debe lograr que a la tercera el Parlamento apruebe su pacto una ratificación que no está en absoluto asegurada de momento no hay fecha exacta para esa votación pero presumiblemente tendrá lugar el martes o el miércoles de la próxima semana