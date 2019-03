ya hay fecha para el Brexit la Comisión Europea ha marcado los límites al Reino Unido el veintidós de mayo hasta el veintidós de mayo tiene de plazo Theresa May para aprobar el plan de salida pactado au sino antes el doce de abril va a tener que optar por un Brexit duro Un calendario que hoy ha sido analizado en Tenerife por los eurodiputados canarios Juan Fernando López Aguilar y Gabriel Mato para el socialista López Aguilar la salida del Reino Unido es el corolario de una serie de malas decisiones mientras que el popular ha asegurado que los esfuerzos del Gobierno canario por mantener las ayudas comerciales no van a resultar efectivas

no

y quién también ha pasado por Canarias ya ha pronosticado un Brexit duro ha sido José María Aznar durante la presentación de su libro en Gran Canaria junto al ex ministro Soria el ex presidente del Gobierno de España señalaba también a Pedro Sánchez como el candidato ideal para los independentistas catalanes

Voz 7

01:58

no obstante chicos que no se cansan de decir que ya no se hacen coches como la cocina tienes el seguro de coche Mapfre como