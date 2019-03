Ciudadanos cierra la puerta a pactos poselectorales con el PSOE también aquí en la Comunidad de Madrid su candidato Ignacio Aguado ha seguido finalmente la directriz de Albert Rivera a nivel nacional y asegura que no gobernará con el peso de Gabilondo a pesar de que en otras ocasiones aseguró que no cerraría la puerta a nadie

la primera decisión que hemos adoptado por unanimidad es que tras las elecciones del veintiséis de mayo no gobernará hemos con el Partido Socialista de Sánchez

ni de Gabilondo en la Comunidad de Madrid Aguado no ha aclarado si aplicará esa línea roja con Vox se ha limitado a decir que no trabajara con los extremos en el PSOE han evitado valorar la decisión de la formación naranja de no pactar con ellos