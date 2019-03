la Junta de suya todos los sindicatos de la mesa de educación y seguirá adelante con la orden para regular el bilingüismo en Castilla y León para los próximos diez años Isabel Madruga del sindicato CSIF explica que se quejan de que esta orden no tiene por ejemplo asociada una memoria económica real o que no recoge medidas reales para mejorar la formación del idioma de los profesores o reducir el número de alumnos por aula para poder dar una enseñanza bilingüe adecuada

Voz 2

00:28

hemos dicho que falta uno memoria económica ya que he dicho les ha respondido que no pueden presupuestar qué qué cuantía económica conllevaría esto pero si le ha dado una cifra de unos veinte millones de euros que podrían superar los cuarenta millones pero el de esta situación es no se está viendo es la los mismo que llevamos desde dos mil siete las ratios para nosotros es fundamental y aquí no hay una bajada sustancial de la ratio nosotros pedimos una bajada mayor como facilitamos al profesorado para que adquiera ese uno dentro del horario lectivo decir ahora lo están haciendo fuera del horario lectivo coste personal del profesor