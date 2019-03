Voz 1061

00:25

buenas tardes pues de momento la Fiscalía no da más información sobre los motivos del tiroteo ni si tenía un objetivo terrorista porque la investigación continúa abierta en su declaración ante el juez el principal sospechoso del ataque ha asegurado que actuó solo y que no tuvo la ayuda de nadie en el tiroteo en el que mató a tres personas en sospechoso un turco de treinta y siete años fue detenido apenas siete horas después de los disparos en el interior de un tranvía todavía no está imputado en firme por otro lado en Alemania la fiscalía de Frankfurt ha informado de la detención de diez personas porque sospecha que estaban preparando un ataque islamista según la investigación iban a utilizar un coche y armas con el objetivo de matar a cuantas personas fuera posible las principales detenidos estaban vinculados a una comunidad salafista