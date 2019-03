Las noticias de Galicia, 18:02 (22/03/2019)

te ha postulado nada ni me ha ofrecido

Demetrio Salguero es el alcalde de Xove por lo demás en Mariano no pasa por su mejor momento pero el alcalde de Santiago confía en que la división de la izquierda rupturista no le pase factura en las próximas municipales Martiño Noriega contrapone la situación que vive la confluencia a nivel gallego con lo que ocurre en Santiago Compostela Berta dice si es un espacio de unidad en Hoy por hoy Noriega ha comentado además el procedimiento judicial abierto para recuperar las estatuas del Mestre Mateo a pesar del revés inicial espera que al final se pueda recuperar a Abraham e Isaac

nosotros sabemos que nos vamos a acompañar la razón sino toda la documentación que demuestra que las piezas del pórtico que fueron en la década LOS40 adquiridas por el Ayuntamiento con título de compra con una serie de reservas que impedían cederla a ningún particular

Voz 0958

01:41

diez siempre hago un trabajo de documentación es una manera de ambientar irme de trasladarme al lugar donde ocurre aquella historia no me importa la verdad o la mentira de los datos que recojo lo importante es que esos datos me estimule Sein