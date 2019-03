Las noticias de Castilla y León, 18:02 (22/03/2019)

Voz 0040

01:21

toma esa decisión es un comité de garantías y creo que sano también comete garantías que no sea la ejecutiva sino un tercero dentro del partido escogido por los militantes y no sólo los respetos sino he pedido a todos militantes públicamente que asumamos defendamos lo que dice el comité garantías la parte técnica yo no voy a entrar le compete al Comité de Garantías por tanto ese asunto Sixto con todo lo que haya dado de noticias que ustedes tienen razón encontró que ya hemos dicho lo que nos hemos equivocado la realidad es que eso está solventado que estamos todos trabajando ya para conseguir la presidencia en Castilla León conseguir también los mejor resultados en las generales la si es posible el Gobierno de España