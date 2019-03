Escucha las noticias de las 03:00 (23/03/2019)

son las tres las dos en Canarias la Unión Europea deja la pelota del Brexit en el tejado del Reino Unido la primera ministra británica Theresa May intentará que estas en esta semana que el Parlamento británico apruebe el acuerdo al que llegó con la Unión Europea y que ya ha sido rechazado en dos ocasiones no lo consigue los Veintisiete le han dado este viernes un plazo de veinte días para decidirse abandona la Unión sin acuerdo o si convoca elecciones al Parlamento Europeo corresponsal en Londres Begoña

Voz 0273

00:27

no sé el número dos del Partido Democrático Unionista han el Docs ha lanzado un ataque frontal contra Theresa May En un comunicado hecho público esta tarde dogs acusa a la primera ministra de haber fracasado inexcusablemente ya haber capturado ante el Consejo Europeo antes de conseguir los cambios necesarios para lograr un acuerdo en la Cámara de los Comunes Toxo les reprochó también el responsabilizar a los diputados de la caótica situación del Brexit sin los votos de los diez diputados unionistas en Westminster May no puede sacar adelante su pacto en la tercera votación prevista en principio para la próxima semana eso sin contar con el rechazo y sus propias filas la primera ministra frente a los llamamientos de varios diputados conservadores euroescépticos reclamando su cese incluso los aliados más fieles parecen estar la abandonando entre tanto la petición ciudadana reclamando la revocación del artículo cincuenta y la permanencia en la Unión Europea rebasa ya los tres millones y medio de firmas