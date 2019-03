Escucha las noticias de las 04:00 (23/03/2019)

Voz 1510

toda la atención está ahora puesta en William y el fiscal general nombrado por Donald Trump hace poco más de un mes en su mano está qué hacer con las conclusiones del informe Müller decidirá si hacerlo público íntegramente como piden los congresistas si dárselo sólo a ciertos comités de la Cámara si mantener clasificada información sensible para la seguridad nacional os y darle el informe a la Casa Blanca o no la investigación de la trama rusa ha sido la losa de esta administración veintidós meses en los que el equipo de Müller ha trabajado para probar si el equipo de campaña de Donald Trump colaboró con el Gobierno ruso de alguna manera para interferir en las elecciones presidenciales de dos mil dieciséis Si el presidente ha cometido durante este proceso algún tipo de obstrucción a la justicia para el despido del ex director del FBI James como por ejemplo lo que ha trascendido de esta investigación durante estos meses es que treinta y cuatro personas han sido acusadas por diferentes delitos seis de ellas del círculo más cercano a Donald Trump como su ex jefe de campaña oso abogado personal que han sido condenados por fraude y otros delitos pero ninguno relacionado con la colusión con el Kremlin