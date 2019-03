Escucha las noticias de las 05:00 (23/03/2019)

Voz 1510

01:45

bueno sí el informe revela que el presidente ha cometido delitos federales el fiscal general debe decidir si procesa a Trump algo que es improbable porque ya ha dicho que seguiría la política que defiende el Departamento de Justicia que aboga porque sólo el Congreso pueda procesar a un presidente en ejercicio iniciando un juicio político el segundo escenarios que Müller no haya encontrado evidencias de que Trump haya cometido los delitos por los que es el investiga y el tercero que revele otros delitos que no sean tan graves como para iniciar un impeachment pero queda en pie a los comités del Congreso para iniciar otras investigaciones o que lo hagan otras fiscalías como lo está haciendo ya la de Nueva York que investiga por ejemplo financiación ilegal en la campaña electoral por pagar a dos actrices porno para que no revelaran sus relaciones con Trump o investiga también el desvío de fondos de la Fundación Trump el fiscal general tiene que leer ahora todo el informe que no sabemos cómo es no sabemos si tiene cincuenta páginas o quinientas y tiene que decidir en las próximas horas o días tampoco lo sabemos qué información hacer publica y que no