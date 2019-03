Escucha las noticias de las 06:00 (23/03/2019)

Voz 1510

00:28

el presidente esperaba que Müller entregará su informe de manera inminente tanto es así que parte de su equipo de abogados ha viajado con él al agua su mansión de Florida donde va a pasar el fin de semana Trump siempre ha defendido que no ha habido colusión entre su equipo de campaña del Kremlin fuentes cercanas a él ven como un signo positivo que Müller no vaya a procesar a nadie más en relación con la trama rusa una señal positiva para el hijo mayor del presidente para Don júnior y para su yerno Jared Kushner que estaban siendo investigados en este marco por la reunión que mantuvieron en junio de dos mil dieciséis con una abogada rusa en la Trump Tower de Nueva York que les había prometido información perjudicial para Hillary Clinton la portavoz de la Casa Blanca Sara Sanders ha limitado a decir que el presidente espera que el proceso siga su curso ya ha confirmado que la Casa Blanca no ha recibido ninguna copia de la investigación no saben que contiene los demócratas creen que el presidente no tiene por qué tener por adelantado las conclusiones piden al fiscal general que haga público el informe en su totalidad