Voz 0825 00:00 a vivir que son dos días

Voz 1 00:02 María Isabel Salvador

Voz 0825 00:06 qué tal buenos días hasta las nueve de la mañana miramos a Madrid en este primer sábado de primavera de cielos con intervalos nubosos y subida de las temperaturas las máximas tan oscilará hoy entre los veintiuno y los veintitrés grados de momento a esta hora el termómetro marca diez en el centro de la capital nueve semanas para las elecciones autonómicas y municipales los partidos tienen claro que no contarán con mayorías suficientes y que tendrán que pactar pero cuatro semanas antes otra cita electoral la de las generales va marcando ya el camino Ciudadanos no deja lugar a la duda en Madrid la formación naranja no pactará con el Partido Socialista porque dice Ignacio Aguado su candidato a la Comunidad de Madrid Ángel Gabilondo avalan las tesis de Pedro Sánchez con Cataluña no gobernarán dice

Voz 2 00:51 los extremos me refiero a todos los extremos me refiero que lucharemos como hemos hecho siempre contra los populistas contra los nacionalistas contra los extremistas contra los que en definitiva no vienen a apolítica a construir sino enfrentar ya polarizar no gobernarán

Voz 0825 01:07 asegura con los extremos pero sin descartar sin cerrar la puerta a un posible pacto con la extrema derecha el secretario general de los socialistas cree que ahora ya no hay duda José Manuel Franco ayer en La Ventana de Madrid

Voz 1987 01:19 que los madrileños ya sabemos que nos espera sitio darnos tiene la fuerza suficiente como para condicionar el Gobierno de la Comunidad de Madrid está ya clarísimo a partir de hoy que en vez de perseguir a una persona sensata y moderada pero firme en sus convicciones como es el hongo ellos van a preferir pactar con la extrema derecha

Voz 0825 01:37 noche tranquila en el Pozo del Tío Raimundo los vecinos han suspendido las concentraciones que mantenían desde el lunes frente a la casa del presunto autor del apuñalamiento del hombre fallecido en Puente de Vallecas el domingo la policía asegura que ha conseguido localizar ya al presunto autor del crimen ni espera detenerlo las próximas en los próximos días pero los vecinos quieren que su familia que ahora no está en el barrio no vuelva Paco Pérez ex concejal de distrito hizo anoche insistía acompañado por el hijo del fallecido hay que tener calma para evitar males mayores hemos perdido dolor

Voz 3 02:10 la mente trágicamente a un vecino pero lo que no podemos hacer es perder la cabeza Easy tratando de resolver el problema en y abrir brechas que en el futuro no puedan resultar insalvables

Voz 0825 02:24 en Ciempozuelos el Ayuntamiento ha reforzado la seguridad tras la agresión sexual a una chica de veinticuatro años en esta localidad la Guardia Civil busca a cuatro hombres sospechosos llenarán juez la Policía Nacional ha detenido también a un hombre de veinticuatro años que supuestamente agredió a cinco menores de edad es que persuadir a través de las redes sociales fingiendo tener dieciocho años ocho y cincuenta y tres minutos de la mañana en la Confederación Hidrográfica del Tajo ha cortado esta misma noche el agua para riego en el Canal de las Aves y en la Acequia Real Se corta el agua y se pone en riesgo los cultivos de los que viven según la Unión de Pequeños Agricultores unas mil familias en Las Vegas desde el Ministerio para la Transición Ecológica señalan que ya han consumido el doce coma dos por ciento del total anual en este último mes y que el agua volverá por ese mismo canal a partir del uno de abril pero los agricultores temen que llegue tarde una aconseja ciencia más del cambio climático las temperaturas superan los veinte grados y es ahora cuando necesitan el riego porque la planta nos cuentan se seca en Colmenar de Oreja al lado del canal hablamos con cuatro agricultores con Luis y Carlos García Montesinos con Francisco Sánchez Icon Aparicio en este caso Francisco Aparicio cultivan cereales de invierno colza a juegos patata

Voz 4 03:48 nosotros planteamos lo tenemos que regar nosotros cuando plantamos plantamos en seco con la humedad de la tierra cuando tenemos que regar es ahora ahora es cuando baja agua

Voz 5 03:57 claro es que la temperatura está aumentando mucho ya te cuenta que el invierno no ha tenido una temperaturas frías al fue mucho calor

Voz 0825 04:04 luego después de lo disimula

Voz 6 04:06 no

Voz 5 04:08 la temperatura es por encima de la Vall

Voz 7 04:11 hombre yo tengo fuerza hice va la tengo pensado de de tendrán allí pero no que tengo no pagará nada se va vamos que está que no vale una más

Voz 8 04:24 eso es que si quitan para diez días

Voz 9 04:26 no creo que lo hecho el uno lo ellos ya ya no ya está muerto para ello

Voz 4 04:32 Nos vamos a Igor tienen agua para todos es tontería

Voz 10 04:36 quién quería saber quién quiere saben lo que es lo que está ocurriendo soy yo como agricultor porque a mí nadie me han dado ninguna explicación de por qué me quitan el agua

Voz 9 04:45 ya no estamos reclamando el cereal que vamos a perder lo que les tenemos perdió estamos reclamando un derecho derecho que tenemos de agua es igual que una cosa así la quitan la luz del agua alcantarillado tienes un montón de ladrillos no tienes una casa porque te quitan los servicios entonces aquí si te quitan el agua te están quitando está quitándoles el el el valor de la Tierra el problema que hay es que hicieron un trasvase de la cabecera del Tajo hicieron para el sobrante del río Tajo y el sobrante que yo sepa estén Portugal no está en la cabecera del río Tajo porque en la cabecera sobrante somos nosotros esperando a lo que les sobra Lourdes muy ya nada nosotros estamos en cabecera que somos por decir una manera los primeros regate en el Tajo estamos de porque ponemos dice agua sigue un agosto dos veces

Voz 11 05:26 agua porque no hay esquivo de de de de verano porque casi todo el la siembra es de enviando IES Diego de verano le tengo traspasa la hora por qué no puedo

Voz 0825 05:37 por qué no puedo es la pregunta que se hacían justo al lado del canal por el que a esta hora ya no pasa agua temen que en realidad está guardando ese agua en la cabecera del Tajo para poder trasvasar la al Levante

Voz 12 05:48 este mes ve en el entrenamiento que súper Airways de Parque Warner y aprende con Batman Wonder Woman los mejores trucos centrado desde el XXVI con noventa en Parque Warner punto com

Voz 13 06:02 fin

Voz 0825 06:05 vamos ya con el deporte hoy pendientes de la selección española Héctor González buenos días

Voz 14 06:09 qué tal buenos días efectivamente esta noche juega la selección española en Valencia partido clasificatorio para la Eurocopa dos mil veinte frente a la selección de Noruega allí van a jugar de inicio los jugadores del Real Madrid Sergio Ramos Dani Ceballos son Marcó Asensio podría tener sus primeros minutos con España el delantero del Getafe Jaime Mata anoche goles internacionales de jugadores de equipos madrileños Raphael Varane ya Antoine Griezmann anotaron en la victoria de Francia uno cuatro en Moldavia para el fútbol en Primera pero no en segunda esta tarde el Alcorcón visita desde las cuatro el Martínez Valero de Elche está el equipo de Cristóbal Parralo décimo a cinco puntos de la sexta plaza por lo que una victoria la acercaría a los puestos de promoción y mañana el

Voz 0825 06:48 no es para el Rayo Majadahonda que al mediodía

Voz 14 06:50 recibe en el Cerro del Espino al Numancia en la Euroliga de baloncesto derrota del Real Madrid en Vitoria ochenta y seis setenta y seis ante el Baskonia el equipo de Pablo Laso será tercero en la fase regular pase lo que pase y ayer el técnico dio descanso a Felipe Reyes Tabares y Campazzo pensando en el compromiso liguero de mañana frente al Barça además esta jornada veinticuatro de Liga Endesa va a dejar también en la jornada del domingo los partidos del Montakit Fuenlabrada en la cancha del Cafés Candelas Breogán y el del Movistar Estudiantes en el wifi Center ante el UCAM Murcia

Voz 0825 07:18 gracias y recuerden todo el deporte de Madrid en Carrusel Madrid con Borja Cuadrado en ser más de doce a una de la tarde antes de irnos una propuesta para esta tarde de sábado copera la ópera vecinal vallecana un estén abierto en este caso a todo el público Enrique García

Voz 15 07:38 quién no

Voz 16 07:41 a Bilbao corre el año dos mil cincuenta y cuatro los combustibles fósiles terminaron hace décadas la temperatura global siguió aumentando media Europa ha quedado sumergida Vallecas se ha convertido en un puerto de mar son cincuenta vecinos del barrio que desde hace un año preparan esta ópera This tópica escrita por el colectivo in proceso que surgió después de un ejercicio de memoria lo explica María dilemas del colectivo

Voz 17 08:18 se hizo un juicio previo de entrevistas a la gente del barrio preguntando pues sobre la historia de Vallecas aquí y nos interesaba no interesaba construirla o que a partir de las memorias de las memorias del los vecinos memoria del lugar

Voz 16 08:36 será al aire libre e itinerante comience la torre de San José y finaliza en el Mirador del Payaso Fofó

Voz 18 08:48 gracias Enrique a partir de las cinco de la tarde y con entrada libre si quieren disfrutar así vamos a llegar a las nueve de la mañana recuerden que hoy las máximas van a llegar a las eh

Voz 0825 08:58 los veintitrés grados nubes y claros y a esta hora en el centro apenas marca once grados el termómetro A vivir que son dos días