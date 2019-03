Escucha las noticias de las 09:00 (23/03/2019)

Voz 1024

00:12

hola buenos días en las primeras horas el sábado los han dejado ver Exteriores noticias destacadas la última de Siria donde fuerzas kurdas han confirmado a esa mañana lo que vieran los unidos desde hace ya semanas el fin del califato del Daesh en Siria después de que haya caído el último ovación de los yihadistas la localidad de Alba Bagdadi al este del país por cierto Estados Unidos el fiscal general ya tiene su poder el Informe Müller sobre la trama rusa la presunta injerencia del Kremlin en las elecciones que ganó Donald Trump fiscal que no descarta informar ese mismo fin de semana los víveres el Congreso del contenido de este documento y proceder así a su publicación total o parcial del Brexit Theresa May ha escrito una carta a los parlamentarios británicos en la que asegura que pretende anular una tercera votación en la Cámara de los Comunes acuerdo con Bruselas si ella tiene claro de antemano que ese lo van a volver a tumba lo más destacado de momento este vendedores de marzo Día Nacional de la conciliación según una encuesta de la firma Deco dos de cada tres trabajadores en España reconocen tener problemas para combinar los horarios de la vida laboral con la familia hablamos el ochenta y uno por ciento en el caso de las mujeres encuestadas además según datos el Instituto Nacional de Estadística en dos mil dieciocho el número de mujeres que no trabajan a jornada completa para poder cuidar a dependientes en la familia subió casi un treinta por ciento con respecto al diecisiete