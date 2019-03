Escucha las noticias de las 11:00 (23/03/2019)

Voz 0055

01:19

con un ochenta y siete por ciento de discapacidad y en silla de ruedas la víctima no pudo hacer nada para defenderse fue violada is robada en las cercanías de la residencia del barrio de Vallecas donde vivía y abandonada en plena calle en su silla de ruedas la declaración de trabajadores de la residencia de médicos y las pruebas de ADN cimenta una condena de dieciocho años de cárcel para el violador la Audiencia de Madrid explica que su hermana ayudó a los jueces a interpretar los gestos de la víctima para contestar sí o no a sus preguntas escuchar su relato de los hechos el agresor violó a su víctima apenas dos meses después de que la justicia decidiese que no tenía que entrar en prisión para cumplir una condena de un año por robo