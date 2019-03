Escucha las noticias de las 12:00 (23/03/2019)

días han va va Karachi tire Estado Islámico ha sido eliminado de la faz de la tierra con estas palabras y desde lo alto de un edificio en medio de la comandancia de las Fuerzas Democráticas sirias daba por acabada la guerra contra los yihadistas y con ello el final del llamado califato han pasado casi cinco años desde que el líder de la organización Abu Bakr al Bagdadi lo proclamara toreó llegó a extenderse por un tercio de Irak Siria un reino del terror que no ha sido fácil de derrotar en por ejemplo la presencia de hasta sesenta mil civiles entre los yihadistas ha retrasado el avance de las milicias Curto árabes pero más allá de la alegría por el final de la guerra en el horizonte hay una región devastada con miles de extremistas escondidos en zonas desérticas entre Irak y Siria el califato tocó su fin pero no así estado Islam

casi dos años después de empezar con su trabajo el fiscal especial Robert Miller ha terminado su informe sobre los posibles vínculos entre el Kremlin y la campaña de Trump Müller no va a presentar más cargos pero eso no quiere decir que no se puedan producir actuaciones contra el presidente las pruebas que ha recopilado en su informe pueden ser utilizadas por los fiscales generales de los cincuenta Estados de EEUU también la Cámara de Representantes de mayoría demócrata es decir de la oposición puede utilizar el informe para presentar un proceso de destitución del presidente un impeachment antes el fiscal general va a ser quién informe precisamente al Congreso sobre la investigación de Müller y lo va a hacer como muy pronto este fin de semana hoy sábado el Departamento de Justicia va a seguir estudiando el informe que mantiene en vilo a Washington ya Trump que hoy descansa en su residencia de Florida

yo no tengo ninguna premura de ninguna prisa me encantaría tener ya un once y veintitrés jugadores eh fijo siempre pero este es un proceso que va a ser largo esa evolución no sea hace una semana ahora empieza los partidos oficiales ya no hay pruebas sino que hay que conseguir resultados llevará selección a la a la siguiente fase de clasificación pero cree probado nuevos jugadores seguro