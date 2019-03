Escucha las noticias de las 14:00 (23/03/2019)

Voz 1061

01:50

casi dos años después de empezar con su trabajo el fiscal especial Robert ha terminado su informe sobre los posibles vínculos entre el Kremlin y la campaña de Donald Trump Mueller no va a presentar más cargos pero eso no quiere decir que no se puedan producir actuaciones contra el presidente las pruebas que ha recopilado en su informe pueden ser utilizadas por los fiscales generales de los cincuenta Estados de Estados Unidos como Nueva York donde ya con por ejemplo los negocios de la familia trampilla su entorno también la Cámara de Representantes de mayoría demócrata puede utilizar el informe para presentar un proceso de destitución del presidente antes el fiscal general será quien informe precisamente al Congreso sobre la investigación de Mueller y lo va a hacer como muy pronto este fin de semana una vez termine la estudiarlo el Departamento de Justicia el informe mantiene en vilo a Washington ya Trump que hoy descansa en su residencia de Florida no ha escrito ni siquiera un tuit