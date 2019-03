“Queremos que en el Plan de Familia equiparen las familias numerosas y las monoparentales con dos hijos”

este tiempo de radio queríamos contarles que esta mañana la Asociación de familias monoparentales de La Rioja ha celebrado un encuentro precisamente para seguir divulgando en qué consiste esta asociación y también para mantener una reunión entre los socios entre la Socías en este caso tenemos la oportunidad de saludar a una de ellas es Raquel Coll que tal como estaba buenas tardes hola muy buenas tardes Raquel la verdad que ese interesante la labor que estéis desarrollando porque en muy poco tiempo desde finales del mes de enero que hicisteis sea visible en qué consistía esta asociación pues la verdad que está consiguiendo dar muchos pasos no

pues mira en la actualidad tenemos somos siete socias fundadoras y la verdad es que la sociedad todavía no te puedo decir porque on con la reunión ha venido un montón de personas a inscribirse todavía no hemos hecho el recuento pero la verdad es que es están multiplicando estamos la verdad mentir muy muy contentas