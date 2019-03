Escucha las noticias de las 17:00 (23/03/2019)

a esta hora continúa la marcha en Londres con cientos de miles de personas pidiendo un nuevo referéndum sobre el Brexit la manifestación está siendo pacífica aunque con tensión política con gritos pidiendo la dimisión de Theresa May los organizadores hablan de un millón de asistentes una de las manifestaciones dicen más numerosas que han tenido lugar en el Reino Unido y en nuestro país esta tarde en una hora está previsto que comience el acto que ha convocado Podemos por la reincorporación de Pablo Iglesias después de su baja por paternidad hoy tanto el líder del PP Pablo Casado como el presidente del Gobierno Pedro Sánchez han llamado a la movilización el próximo veintiocho de abril Casado pide el voto al PP para Notes unir España Sánchez al PSOE para no caer en la involución en el Retiro

Voz 3

00:57

para rescatar a España a mí me gusta decir que no hay tres derechas porque en realidad no hay ningún matiz entre ellos hay una derecha contra si hay más testosterona