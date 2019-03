Tiempo de descanso: 'Los valores del rugby'

Voz 1 00:00 no quiero Pousa

Voz 7 01:03 puede estar de Diego

Voz 6 01:04 qué quiere decir esta frase de que el rugby es un deporte de hooligans jugado por caballos

Voz 7 01:08 el pueblo lo que dice lo dice ya muy claro pero yo ampliaría un poco el comentario yo diría que es jugado por caballeros importa más porque ahora que tengo la el orgullo y la satisfacción de de pertenecer al staff del equipo femenino pues la verdad es que podemos ampliarlo con total tranquilidad es decir que que es un deporte practicado por caballeros más

Voz 6 01:28 pero bueno viene a referirse un poco no a esos valores que antiguamente los caballeros que la alta nobleza la alta alcurnia no porque se supone que que tenía hablamos un poco de de que es un dicho popular que que se refiere un poco a ese saber estar no en el campo

Voz 7 01:42 bueno sí la verdad es que históricamente podemos pensar que el rugby tenía unos orígenes así como más Caballer discos pero bueno eso ha cambiado mucho desde los mineros galeses que puede ser cualquier cosa menos caballeros de de la alta sociedad pues la verdad es que el hubiese ha popularizado ya dio un salto muy grande con con las Copas del Mundo y la verdad es que ahora está totalmente en digamos se ha extendido a cualquier capaz de la sociedad y la verdad es que en el ejemplo de de nuestro Club Rioja pues tenemos todo tipo de de gente y la verdad es que en ese aspecto seguimos valorando seguimos promocionando los valores típicos de rugby del esfuerzo sacrificio respeto todo este tipo de cosas ir la verdad es que cada vez tenemos la suerte de poder hacerlo con más gente y con más medios igual no es el el éxito de crecimiento

Voz 6 02:26 además es que el rugby podemos decir que es un deporte que llegan a cualquier persona no en el sentido que no hace falta tener unas capacidades físicas determinadas no que hay sitio para altos para bajitos para jugadores más grandes para jugadoras más pequeñas igual que cuenta

Voz 7 02:41 es el tema de la un social a nivel debió tipo físico nosotros tenemos jugadores que son pequeñitos son altos son fuertes rápidos son menos delgados tenemos de todo y la verdad es que eso es una suerte porque de la diversidad al final se crea un uso Prieto de equipo que es lo que pretendemos con con el rugby porque el Ruby lo exige y eso es muy bonito de la verdad es que esa diversidad al final siempre da no sé más enriquecedor para todos los demás

Voz 6 03:07 porque la gente que no está acostumbrada a ver jugar rugby o a que haya visto rubia alguna vez quizás imagine que es un deporte de bueno en el que te te requiere unas capacidades físicas de fuerza de dureza que que en parte este requieren pero que no son las únicas no que jugadores muy rápidos menos corpulentos también tienen también tienen ese encargo

Voz 7 03:27 la verdad es que tiene encaje yo diría que el el rubí femeninos un ejemplo clarísimo de que la técnica al final es muy importante ya masculino en la que los guía tipo de los jugadores son gente muy fuerte con una complexión atlética importante el rol femenino que sin desdeñar desde luego el tema de de la de la de la fuerza física tal es mucho más técnico y las destrezas de las jugadoras digamos que son hasta más observables que no Rubí masculino que hay veces que que la preponderancia de lo físico anula un poco

Voz 3 03:56 esa capacidad técnica allí esa esa chispa de improvisación de esa de esa belleza estética

Voz 6 04:02 bueno luego vamos a hablar de del equipo femenino además con con dos de las jugadoras seguramente protagonistas de de ese equipo pero antes vamos a hablar vamos a seguir hablando de este deporte de esos valores yo tengo aquí dos conceptos uno es el pasillo y otro el tercer tiempo que está relacionado con bueno con el rival que sones Exactamente igual se sigue haciendo en Rubí se hacen

Voz 7 04:23 de ahí te diría que hay en otros tenemos las Colita con más de cien niños entre tres y ocho años hilo del pasillo y el tercer tiempo les encanta el casi el tercer tiempo de unos niños de esas edades es un poco más descafeinado de lo que podríamos hablar de un de un par de Tercer tiempo de un equipo veterano de un senyor pero bueno la tradición se sigue manteniendo se fomenta los niños la verdad es que lo agradecen mucho y el espacio de convivencia con sus compañeros con el árbitro con los entrenadores con los rivales pues se sigue fomentando y la verdad es que es uno de los hechos diferenciales que a nivel un poco de lo que es ya no sólo en el en el imputó deportivo de de practicar un deporte de hacer una cosa sana hay que requiere un cierto sacrificio y un espíritu el hecho social en otros vamos mucho en este club a al temas de los británicos porque la verdad es que es muy importante el que los jugadores no sólo piensen que van a entrenar llevan a casa van a jugar semana casa sino que se meten en un entramado social que la verdad es que es muy bueno viendo un poco en la redacción que tienen por ejemplo los padres de los jugadores jóvenes empiezan pues la verdad es que es una cosa que que a los que estamos en el club desde hace muchos años nos llena de de satisfacción que que esos valores no se pierden porque no se pierde que Rubi y los estamos promocionando que están teniendo respuesta Money como estamos hablando de cosas que suceden

Voz 6 05:39 el campo en el césped vamos a a saludar a Claudia barrio ya Marta cántabra en a las dos jugadoras del Rugby Club Rioja y además convocadas con la selección española sub dieciocho enhorabuena y felicidades por delante buenas tardes bienvenida

Voz 8 05:53 hola buenas tardes muchas gracias buenas tardes gracias

Voz 6 05:56 bueno hemos hablado del Tercer Tiempo y el pasillo pero quizá para la gente que no ha visto un partido de Rubio que no esté familiarizada SL haya quedado un poco que no sabe todavía muy bien qué es que es el tercer tiempo

Voz 8 06:06 el tercer tiempo es una al fin y al cabo es la parte que va después del primer y el segundo tiempo que son los que se juegan en el campo el tercer tiempo es cuando te vas a a comer a almorzar a tomar algo con el equipo contrario

Voz 6 06:21 el litro de después de cada partido digamos sí sí Quique de que solemos hablar con el equipo rival en un tercer tiempo como suele ser ese encuentro con el rival

Voz 8 06:31 pues puedes hablar de tanto de lo que sucede en el partido de cómo va sin la Liga pues al fin y al cabo pues cualquier tema que te pueda surgir en ese momento porque consisten llevarte bien con las compañeros y al final es que son rivales y a la vez son compañeras así que voy a hablar de cualquier tema con ellas

Voz 6 06:50 supongo que además después de dos tres temporadas no que coincides con las mismas jugadoras ya eh pues el tercer tiempo te da un poco la posibilidad de tener una relación más estrecha con ellas no no sólo conocer las lo que te puedes conocer en el campo sino sino bueno llegar más al lado humano de las jugadoras

Voz 0268 07:05 sí eso es también bueno no sé tras aquí en el club lo tenemos una tradición que cuando vienen los al tercer tiempo les damos premios a las jugadoras damos a la mejor jugadora del otro equipo a la mejor jugadora de nuestro equipo Ia la mayor cagada también de nuestro equipo

Voz 6 07:22 bueno el humor que no falten hoy las ganas de superación y nos hemos nos hemos saltado el concepto el pasillo que es el pasillo

Voz 8 07:29 pues el pasillo es también otra parte de el partido que es Esam al terminar la parte del campo pues el jugador que bueno el equipo ganador del partido pues forma aún pasillos se ponen dos líneas y el otro equipo pasa por el medio oí pues eso es una manera pues de de agradecerles que hayan venido desde el partido que

Voz 6 07:55 de reconocerle la labor no bueno el que ese ese gesto del equipo ganador con con los compañeros de Telecinco que en este caso no han obtenido la victoria de darles ese bueno esa enhorabuena también qué relación tienen los jugadores del rugby con el arbitro porque uno está acostumbrado por desgracia ver partidos de fútbol de baloncesto hay una jugada un poco polémica hay parece que los jugadores se van a comer al árbitro como es en Rubí ser concebir que pueda pasar en en el en rugby

Voz 0268 08:24 no aquí no aquí al árbitro sólo se le puede dirigir la capitana en la portavoz del equipo hay pues a través de ella se complican todos los demás

Voz 6 08:34 y además siempre como tratarle de usted digamos no con ese respeto con ese ya ligando a lo de los Caballeros que comentábamos no con esa distancia en cuanto a que bueno el árbitro es alguien que nos va a ayudar a tener un mejor partido Hinault Hinault un enemigo bueno hemos dicho eh he comenzado dando la enhorabuena porque podemos decir que ahora mismo soy jugadoras lo estáis en el proceso de convertirse en jugadoras de la selección española qué tal esa experiencia

Voz 8 09:02 pues muy bien estuvimos la semana pasada eso en una concentración con la selección española de Seven sub dieciocho seven es una modalidad del rookie y la verdad es que muy bien es algo que llevamos queriendo desde hace mogollón de tiempo además estamos las dos juntas porque es tal y como queríamos desde que empezamos pues es que al final es un sueño si es que llevamos nueve años jugando y pues ahora es cuando empezamos a ver resultados de todo el esfuerzo y todo lo que estamos dedicando aquí

Voz 6 09:31 prácticamente no hay mayor recompensa que estar en la selección española además me hablabais antes de comenzar esta esta conversación Dino europeos a que la la meta la tenéis grande digamos

Voz 0268 09:43 sí exactamente bueno hay un europeo a finales de agosto en Polonia

Voz 6 09:48 IU nuestra meta es ir ahí hablando de las jugadoras de la selección española hace un par de años las Leónidas como se les conoce popularmente realizaron un vídeo en el que contaba alguna experiencia que vamos a escuchar ahora y luego lo comentamos vale

Voz 8 10:03 ese deporte en los para chicas Rubén

Voz 9 10:06 no te pega que soy poco jemer

Voz 10 10:08 Ana Claudia la Marie macho sin duda es el Rúber es lesbiana no que si de verdad me compensa hacer esto vaya señorita me han dicho que soy un ejemplo a seguir para estar orgulloso de mí me han llamado campeón nunca me han visto tan feliz una niña me he dicho que quiero ser como yo creo que al final todo ese conjunto es lo que te hace ser quién eres seas como seas tiene su sitio sólo hay que ser valiente

Voz 11 10:42 ah bueno

Voz 6 10:44 contaban las Leónidas hace un par de años os sentís identificadas en el sentido sobre todo en la primera parte de de de lo que nos contaba no esos comentarios ofensivos au desacertados los habéis sufrido

Voz 0268 10:57 sí yo particularmente me siento muy identificada ahora se escuchan menos comentarios porque cada vez es más este deporte es más visible pero sobre todo en el ámbito femenino pero sí siempre he oído cuando me ven por mi apariencia o lo que sea siempre me han preguntado a qué juegas y yo pues a rugby pues no te pega ojo

Voz 12 11:16 no no no seo o eres una yo cosas así siempre he oído por desgracia

Voz 13 11:22 qué le diríais a una chica a una niña que quiere

Voz 6 11:25 jugará Rubí pero

Voz 8 11:26 que los atreve por el qué dirán pues que se anime que al final es algo que yo creo que le va a gustar porque es un deporte y que a casi todo el mundo que buena sobre todo chicas que están apuntado porque porque en algún momento han querido Illes

Voz 0268 11:43 esa terminó de gustar y al final cuando te gusta algo te da igual lo que te digan

Voz 8 11:47 tus ciudades tus metas sigues queriendo pasarte lo bien y al final si disfrutas pues es que es lo más importante

Voz 14 11:56 bueno pues con ese mensaje Nos vamos a quedar con el mensaje

Voz 13 11:58 de disfrutar y con el mensaje de

Voz 14 12:02 van brazos abiertos a la familia del Rugby Club Rioja brazos abiertos también a lo que es el mundo del rugby muchas gracias a los tres prestar con nosotros en tiempo de descanso