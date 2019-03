Escucha las noticias de las 03:00 (24/03/2019)

Pablo Iglesias afirma que Podemos ha dado vergüenza ajena con sus problemas internos el líder de la formación morada ha vuelto este sábado a la primera línea política después de tres meses de permiso por paternidad en un mitin en Madrid el también candidato de Unidos Podemos en las elecciones generales de abril ha pedido el voto para llegar a formar gobierno informa Javier Carrera el líder de Podemos trataba de erigirse como el único capaz de llevar a cabo mejoras sociales frente a las tres derechas of frente a un posible acercamiento entre Sánchez y Rivera y a la vez buscaba reconciliarse con sus votantes asumiendo los problemas internos

ahora sí podemos proveer acto multitudinario para regresar a la primera línea política volviendo al punto donde podemos celebró sus mayores éxitos la Plaza del Museo Reina Sofía del exterior según publica mañana domingo el semanario The Sunday

Voz 4

01:19

Times once ministros británicos apuestan por pedir a Theresa May que dimita ante el fracaso de su acuerdo para el Brexit el rotativo sostiene que estos miembros del gabinete de Mail Le pedirán el lunes que renuncia al cargo en caso de negarse están dispuestos a dimitir en bloque o a reclamar su renuncia públicamente y en Siria las milicias kurdas han anunciado este sábado el final de la autoproclamado califato del Estado Islámico después de los combates de los últimos días en la localidad de va a Gus los yihadistas ya no controlan ningún punto del país informa desde Líbano Oriol Andrés