Escucha las noticias de las 04:00 (24/03/2019)

Voz 2

00:06

once ministros británicos apuestan por pedir a Theresa May que dimita ante el fracaso de su acuerdo para el Brexit según publica este domingo el semanario The Sunday Times estos miembros del gabinete de Mail le pedirán el lunes que renuncia al cargo y en caso de negarse están dispuestos a dimitir en bloque o a reclamar su renuncia públicamente me intenta salvar su acuerdo mientras este sábado más de un millón de personas se han manifestado en Londres para pedir un segundo referéndum sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea corresponsal en Londres Begoña Arce