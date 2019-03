Escucha las noticias de las 06:00 (24/03/2019)

Voz 1

00:00

son las seis las cinco en Canarias once ministros británicos quieren la dimisión de Theresa May por el fracaso de su acuerdo para el Brexit según publica hoy el semanario The Sunday Times estos miembros del gabinete de Gobierno le pedirán mañana a que deje el cargo en caso de negarse están dispuestos a dimitir en bloque o a reclamar su renuncia públicamente la presión aumenta sobre la primera ministra después de que ayer más de un millón de personas salieran a las calles de Londres para pedir un segundo referéndum sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea tiene sureste de África ya son al menos setecientas XXXII las personas que han muerto tras el paso del ciclón y Day que ha dejado además cientos de miles de damnificados la tormenta ha arrasado casas y dañado gravemente las infraestructuras y las comunicaciones de toda la región el ciclón ha afectado a varios países aunque la mayoría de las víctimas mortales se han registrado en Mozambique Irene Dorta