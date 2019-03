Escucha las noticias de las 10:00 (24/03/2019)

Voz 1061 00:00 son las diez las nueve en Canarias en A vivir que son dos días acabamos de escuchar la historia de José un enfermo de esclerosis múltiple que reclamó su derecho a morir dignamente Jose decidió poner fin a su vida el pasado veinticinco de julio un testimonio que reabre el debate sobre la eutanasia en nuestro país según las encuestas entorno a un ochenta por ciento de españoles están a favor de ella

Voz 1 00:21 pero todavía siga sin ser legal esto es un una muerte porque no puedo más porque no me deja otra salida la enfermedad y entonces es una muerte consensuada de o lo he hablado con mi mujer y con mis hijos hemos argumentado todas estamos todos de acuerdo en que es lo mejor Mis hijos sufrirán mi mujer sufrirá pero este duelo que están haciendo ahora conmigo es un duelo eterno entonces vamos a terminar el duelo ya

Voz 1061 00:54 del exterior once ministros británicos quieren la dimisión de Theresa May por el fracaso de su acuerdo para el Brexit según publica hoy el Sunday Times estos miembros del Gobierno le van a pedir mañana May que deje el cargo y en caso de negarse están dispuestos a dimitir en bloque o a reclamar su renuncia públicamente Dorta

Voz 2 01:09 los ministros quieren nombrará un líder provisional que saque adelante el Brexit los candidatos son en primer lugar David Livingstone actual ministro del gabinete el ministro de Medioambiente Michael llegó o el ministro de Asuntos Exteriores Jeremy Hunt según la información que publica hoy El Periódico los once ministros ya han comunicado directamente a Theresa May su intención de hacerle frente lo harán en la reunión de este lunes en Downing Street no creen que mi deba dimitir pero según la publicación si la líder tory se negara los ministros estarían dispuestos a renunciar de forma masiva por el momento la hoja de ruta continúa y May pretende que el Parlamento apruebe su pacto en un tercer intento para conseguir un Brexit ordenado el próximo veintidós de mayo

Voz 1061 01:48 en el sureste de África hay al menos setecientos treinta y dos muertos por el paso del ciclón y y lo peor está en Mozambique donde hay cuatrocientos cuarenta y seis fallecidos y más de medio millón de afectados los equipos de rescate creen que hay que esperar a que remitan las inundaciones para saber la cifra definitiva de víctimas mortales hoy en la Ser hemos hablado con Karina Perotti coordinadora médica de Médicos Sin Fronteras en Mozambique

Voz 3 02:08 no es humanitaria realmente muy muy muy grande él lo haga de una población de yo estoy contra con sus casas afectadas encima tienen mucho de las personas no tienen casa se han visto obligadas que están situadas dentro de la ciudad por otra parte donde donde además las condiciones que es de de vida el que no en este adecuadas no tienen acceso a problemas también para el acceso a comida

Voz 1622 02:38 ibamos ya con los deportes Iván Álvarez buenos días qué tal José Luis buenos días la selección ha comenzado con victoria el camino hacia la Eurocopa dos mil veinte España ha ganado con sufrimiento dos uno a Noruega en Mestalla Rodrigo marcó primero Keane empató de penalti Sergio Ramos también desde los once metros anotó el del triunfo con un lanzamiento a lo Panenka España es líder del Grupo F el martes jugará en Malta hoy hay fútbol en Segunda División jornada XXXI a las doce Rayo Majadahonda Numancia a las cuatro Nàstic Málaga a las seis Cádiz Córdoba a las ocho Granada Las Palmas y a las nueve menos cuarto Sporting Oviedo y en tenis David Ferrer se ha impuesto esta madrugada Alexander Zverev ya clasificado para los dieciseisavos de final