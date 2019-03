Escucha las noticias de las 11:00 (24/03/2019)

son las once las diez en Canarias Theresa May puede conseguir el apoyo del Parlamento británico a su acuerdo del Brexit si se compromete a dimitir lo está contando la BBC que asegura que varios diputados replanteará en su postura Si la primera ministra británica deja de estar al mando en la nueva ronda de negociaciones para cerrar el acuerdo definitivo con Bruselas Irene Dorta

Voz 1

00:21

Theresa May está hoy en el punto de mira de la prensa y las televisiones británicas la BBC cuenta que varios parlamentarios plantean respaldar pactó si la primera ministra se comprometiera a no estar al mando de una nueva ronda de negociaciones con Europa una información que coincide con The Sunday Times que publica qué once ministros de su gabinete van a pedir mañana la dimisión del líder tory el ministro de Hacienda Philip Hammond esta mañana en Sky News