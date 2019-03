Escucha las noticias de las 12:00 (24/03/2019)

Voz 1827 00:00 es mediodía las once en Canarias y este domingo les hemos ofrecido en la Cadena Ser el testimonio de José enfermo de esclerosis múltiple con cincuenta y tres años apenas podía moverse decidió poner fin a su sufrimiento quitándose la vida en julio del año pasado

Voz 1 00:20 esto es una muerte porque no puedo más porque no me deja otra salida la primera entonces una muerte consensuada yo lo he hablado con mi mujer y con mis hijos hemos argumentado todas estamos todos de acuerdo en que es lo mejor mis hijos sufrirán mi mujer sufrirá pero este duelo que están haciendo ahora conmigo es un duelo eterno entonces vamos a terminar el duelo ya

Voz 1827 00:50 su historia pone en la agenda informativa de este fin de semana el debate sobre la eutanasia Fernando Martínez es el presidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente a las puertas de las elecciones pide a los partidos voluntad política para regularla

Voz 2 01:03 debería ser una recomendación fuerte por ejemplo la residencia de ancianos que a todas las personas que ingresa les preguntaran si saben lo que es el testamento vital que bueno T cuando llegue el final qué quiere que hagamos si usted no se puede expresar quiere que utilicemos la tecnología para mantenerle con vida o prefiere que el proceso de enfermedad siga su curso natural bueno pues esto no se hace está pensado pero no se hace

Voz 1827 01:27 esto en una jornada de precampaña marcada por la encuesta electoral que publica esta mañana el diario El País y que dice que el Partido Socialista ganaría las elecciones generales se celebraran hoy con un veintisiete por ciento de los votos y con ciento veintidós escaños la suma de PP Ciudadanos y Vox quedaría lejos de la mayoría absoluta así que las únicas opciones de gobierno que dibuja este sondeo son repetir la mayoría de la moción de censura que sacó a Rajoy de La Moncloa un acuerdo entre PSOE y Ciudadanos fuera de España la BBC cuenta detalles posibles detalles sobre el futuro del Brexit varios diputados británicos están dispuestos a aprobar el acuerdo que Theresa May alcanzó con la Unión a cambio de la cabeza política de la primera ministra si May dimite el Parlamento británico se abre a apoyar el texto Irene

Voz 3 02:13 a fin de semana intenso para Theresa May después de que ayer un millón de personas se manifestaran pidiendo un nuevo referéndum los medios de comunicación británicos apuntan hoy a la dimisión de la primera ministra cuenta la BBC que varios parlamentarios respaldaran el acuerdo del Brexit se compromete a no estará al frente de una ronda de negociaciones con Europa información que coincide con la que publica hoy The Sunday Times según el diario once ministros del gabinete pedirán mañana la dimisión del líder tory se opone renunciaran masa también hoy el ministro de Hacienda Philip Hammond en Sky News

Voz 4 02:46 como tomar en Haití es fruto de Facsa

Voz 3 02:51 ha insistido en la importancia del compromiso del Parlamento cambiar o no a la persona no es la solución ha dicho pero tenemos que ceder para evitar un Brexit cinco

Voz 1827 02:59 una semana después del paso del ciclón y Day la crisis humanitaria Se agrava en Mozambique ya son cerca de cuatrocientos cincuenta los muertos pero las ONG que trabajan allí advierten de que esta cifra puede ser mucho más alta porque todavía no han podido acceder a las zonas más afectadas Sara selvas

Voz 0133 03:14 sí hay zonas completamente inundadas así que el acceso es complicado según el Gobierno del país hay más de quinientas mil personas afectadas cerca de cien mil han tenido que desplazarse a campos porque sus casas están destrozadas Karina Perotti la coordinadora de Médicos Sin Fronteras en Mozambique dice que es una situación de emergencia manita

Voz 5 03:30 la mayoría de las obras que se encuentra con sus casas afectadas nadie donde además de con

Voz 6 03:35 se de de vida hay que tienes de salir a mí

Voz 5 03:38 no es compraron este adecuadas no tiene unas es nuevo líder lemas también para el acceso a comida

Voz 0133 03:44 ya han detectado de hecho los primeros casos de cólera y las organizaciones humanitarias que están trabajando allí temen que con las inundaciones sede en brotes de otras enfermedades como consecuencia de la falta de agua potable en total en los tres países afectados por el ciclón Mozambique Zimbabue Malawi hay ya más de setecientos muertos

Voz 1827 03:59 Barcelona se postula para acoger uno de los dos ordenadores más potentes que tendrá Europa en el año dos mil veintiuno son los primeros supercomputadores que van a contar con financiación europea y que serán quince veces más potentes que el actual Mare Nostrum en Radio Barcelona Monica Peinado

Voz 1600 04:15 el Barcelona Super Computing Center presenta como principal credencial de su candidatura a los quince años de experiencia en superordenadores la máquina que optan a acoger cuesta doscientos millones de euros será quince veces más potente que el actual necesitará diez veces más energía y ocupará setecientos metros cuadrados el director asociado del Centro PEN Martorell asegura que el salto situaría a España en la primera línea de la supercomputación

Voz 7 04:39 el salto a nivel económico de infraestructura de capacidades para nuestro científicos es de un orden de magnitud los pondría si lo conseguimos realmente a primer nivel mundial

Voz 1600 04:49 la candidatura de Barcelona está avalada política y económicamente por el Gobierno la Generalitat y también por Portugal los tres financiarán el cincuenta por ciento que no pagará la Unión Europea Barcelona tendrá que competir como mínimo con Italia y con

Voz 1827 05:02 en los deportes sin fútbol en Primera División por la jornada internacional pero ella están en juego un partido en segunda iban Álvarez buenas tardes

Voz 0889 05:09 acaba de comenzar en el Cerro del Espino qué tal Roberto buenas tardes el Rayo Majadahonda Numancia con empate a cero en el minuto tres de la primera parte esta tarde se juegan cuatro partidos más de la jornada XXXI las cuatro Nàstic Málaga para las seis Cádiz Córdoba a las ocho Granada Las Palmas y a las nueve menos cuarto el derbi asturiano entre el Sporting y el Oviedo no se detiene la segunda pese al fútbol de selecciones debut con victoria de España dos uno ante Noruega en la fase de clasificación para la Euro dos mil veinte en la Liga Iberdrola en marcha desde las doce tres partidos de la jornada veinticinco Athletic Espanyol Fundación Albacete Real Sociedad Madrid Club de Fútbol Femenino Málaga tubos con resultado de empate a cero y en baloncesto Liga Endesa dos encuentros para las doce y media Breogán Fuenlabrada