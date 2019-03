Escucha las noticias de las 13:00 (24/03/2019)

sí en la manifestación han participado los líderes del PP Teodoro García Egea de Marimar Blanco el número dos de Casado ha dicho que si gobiernan impulsarán una ley de apoyo a la maternidad para evitar el aborto donde no consideran un derecho sino un drama además ha criticado al resto de partidos políticos por no estar presentes

Voz 0645

00:36

no conozco a nadie a ningún partido político a ningún político que esté en contra la vida todos estamos a favor de la vida por tanto no entiendo como partido político como Podemos el partido de vital no están hoy en esta manifestación porque precisamente lo que defendemos es la vida la maternidad el futuro de España